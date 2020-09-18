«Спартак» готов продать Айртона

Московский «Спартак» готов расстаться с бразильским полузащитником Лукасом Айртоном, если поступит соответствующее предложение, сообщает Sport24.

Об этом проинформировал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

«Интерес «Сантоса» к Айртону? Могу сказать, что официальных предложений в клуб не поступало. Если будут предложения, будем их рассматривать в любом случае», — заявил Газизов.

Футболист выступает в составе столичного клуба с декабря 2018 года. Его дебют состоялся в начале марта 2019 года, хавбек вышел на поле в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Глушенков мог порвать крестообразные связки.