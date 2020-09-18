«Тампа-Бэй» вышла в финал Кубка Стэнли

В шестом матче финального раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 1:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились швед Виктор Хедман и канадец Энтони Чирелли.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Джонатан Тэйвз.

После этой победы «молнии» одержали победу в серии — 2:4.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» на своей площадке потерпел поражение от петербургского СКА .

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