«Тампа-Бэй» вышла в финал Кубка Стэнли
Вадим Балканов
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В шестом матче финального раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 1:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились швед Виктор Хедман и канадец Энтони Чирелли.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Джонатан Тэйвз.
После этой победы «молнии» одержали победу в серии — 2:4.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» на своей площадке потерпел поражение от петербургского СКА .
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