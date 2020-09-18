«Милан» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы

В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» оказался сильнее «Шемрок Роверс».

Встреча прошла в Дублине на стадионе «Талла» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились 38-летний нападающий Златан Ибрагимович и 26-летний полузащитник Хакан Чалханоглу.

За право сыграть в раунде плей-офф подопечные Стефано Пиоли поборются с «Буде-Глимтом» из Норвегии.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Денис Терентьев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны московского «Спартака».