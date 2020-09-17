Бывший наставник сборной Франции попал в больницу

Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Раймон Доменек доставлен в больницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Le Dauphine.

По данным источника, 68-летний специалист госпитализирован почечной коликой. 17 сентября тренер должен был выступить на конференции в оздоровительно-спортивном центре города Тонон-ле-Бен. Прибыв туда, француз пожаловался на боли, и ему была вызвана бригада скорой помощи.

В своей тренерской карьере Доменек работал с «Мюлузом» и «Лионом», но большую известность получил в национальной сборной Франции. С «трехцветными» специалист работал в период с 2004 по 2010 год. На чемпионате мира — 2006 он вывел французов в финал первенства, где его команда проиграла в серии пенальти сборной Италии.