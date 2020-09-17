Нападающий «Эвертона» может перебраться из АПЛ в «Зенит»

Нападающий «Эвертона» и сборной Турции Дженк Тосун может сменить клубную прописку и покинуть Английскую премьер-лигу (АПЛ). По данным издания Аjansspor, на 29-летнего футболиста имеется спрос в России.

Как утверждает источник, форвардом интересуется петербургский «Зенит». Представители сине-бело-голубых около месяца собирают информацию о турецком нападающем. Сам игрок не против переехать в Санкт-Петербург и уже рассматривает данный вариант.

Тосун выступает за «Эвертон» с января 2018 года. В составе «ирисок» он провел 51 матч во всех турнирах, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач. Также турецкий форвард выступал на правах аренды за «Кристал Пэлас», но за лондонский клуб успел провести только пять матчей, отметившись одним голом. В марте он повредил крестообразную связку колена.