Медведева впервые прокомментировала возвращение к Тутберидзе

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева впервые высказалась о возвращении в группу Этери Тутберидзе.

Последние два сезона фигуристка тренировалась у Брайана Орсера в Канаде, куда перешла как раз из «Хрустального».

«Я очень благодарна Брайану за проделанную работу. Я безумно благодарна ему за понимание. Он отнесся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению. Мы сохранили хорошие и теплые отношения. Никаких конфликтов. Я рада, что так все получилось. С Этери Георгиевной у нас все хорошо. Мы встретились, поговорили», — произнесла Медведева в эфире Первого канала.

Ранее Ирина Роднина связала возвращение Медведевой к Тутберидзе с коронавирусом.