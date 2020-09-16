Федерация футбола Франции — Неймару: в спорте нет расизма

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал конфликт нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара и защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса во время матча, в ходе которого, как утверждает бразилец, испанец назвал его «обезьяной».

«Скверная ситуация, мы разочарованы. Очень плохо. Команды не смогли сохранить самообладание и не показали ту игру, которую мы ждали Я не знаю, что сказал Альваро Гонсалес Неймару, не слышал. Разногласия в матчах случаются. Когда забивает чернокожий футболист, весь стадион на ногах. Проблемы расизма не существует в спорте и в футболе в частности. Ну или она несущественна», – цитирует Ле Гре L'Équipe.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» получит доказательства расистких оскорблений в адрес Неймара.