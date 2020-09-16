Аленичев считает, что у вратаря Максименко есть психологические проблемы

Бывший главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев высказался об игре вратаря московского «Спартака» Александра Максименко. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 22-летний голкипер не справляется с фактором дерби, из-за которого уже второй раз подряд допускает результативную ошибку.

«Саше, наверное, нужно с психологом поработать, ведь, повторю, что в остальных встречах парень действует надежно», — сказал Аленичев.

Ранее сообщалось, что защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии Давид Алаба оценил ситуацию со своим контрактом.