Аленичев считает, что у вратаря Максименко есть психологические проблемы
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Бывший главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев высказался об игре вратаря московского «Спартака» Александра Максименко. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, 22-летний голкипер не справляется с фактором дерби, из-за которого уже второй раз подряд допускает результативную ошибку.
«Саше, наверное, нужно с психологом поработать, ведь, повторю, что в остальных встречах парень действует надежно», — сказал Аленичев.
Ранее сообщалось, что защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии Давид Алаба оценил ситуацию со своим контрактом.