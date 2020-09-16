«Астон Вилла» прошла в следующий раунд Кубка лиги
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В матче 1/32 Кубка английской лиги бирмингемская «Астон Вилла» переиграла «Бертон Альбион».
Встреча прошла в Бертон-апон-Тренте на стадионе «Пирелли» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3.
В составе победителей забитыми мячами отметились Олли Уоткинс, Джек Грилиш и Кейнан Дэвис.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Колин Даниэль.
В следующем круге «Вилла» сыграет с победителем пары «Бристоль Сити» — «Нортхэмптон».
Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).