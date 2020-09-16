«Бостон» уступил «Майами» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» уступил«Майами Хит».

Встреча прошла в Орландо на арене «Эйч-Пи Филд Хаус» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счетом 114:117.

В составе победителей самым результативным игроком матча был признан Г. Драгич, набравший 29 очков, сделавший семь подборов и отдавший четыре результативные передачи.

У проигравшей команды наибольшее количество очков (30) набрал Дж. Тейтум.

Счет в серии стал 0:1 в пользу «Хит».

Ранее сообщалось, что журналист CBS Sports Сэм Куинн сделал громкое заявление относительно ситуации в «Лос-Анджелес Лейкерс».