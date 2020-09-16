«Борнмут» по пенальти переиграл «Кристал Пэлас» в матче Кубка лиги
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В матче 1/32 Кубка английской лиги «Борнмут» переиграл лондонский «Кристал Пэлас».
Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в серии одиннадцатиметровых ударов.
Основное время матча завершилось нулевой ничьей.
В составе победителей решающий пенальти реализовал 23-летний валийский полузащитник Дэвид Брукс.
Стоит отметить, что для определения победителя командам пришлось исполнить 24 удара.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).