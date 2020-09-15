Тренер АЕКа Каррера опроверг интерес к игроку «Спартака» Бакаеву
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера высказался об информации, согласно которой команда заинтересована в услугах полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева, передает «Спорт-Экспресс».
15 сентября СМИ проинформировали, что греческая команда заинтересована в переходе Бакаева. Однако позднее в «Спартаке» объявили, что никаких предложений по игроку не получали, а хавбека намерены сохранить.
«Нет, это неправда. Не знаю, кто распространяет такие новости», — заявил Каррера.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не получал предложений по Бакаеву.