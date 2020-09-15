Тренер АЕКа Каррера опроверг интерес к игроку «Спартака» Бакаеву

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера высказался об информации, согласно которой команда заинтересована в услугах полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева, передает «Спорт-Экспресс».

15 сентября СМИ проинформировали, что греческая команда заинтересована в переходе Бакаева. Однако позднее в «Спартаке» объявили, что никаких предложений по игроку не получали, а хавбека намерены сохранить.

«Нет, это неправда. Не знаю, кто распространяет такие новости», — заявил Каррера.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не получал предложений по Бакаеву.