«Зенит» обыграл «Арсенал» и стал единоличным лидером РПЛ
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Петербургский «Зенит» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.
В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Мостовой, Артем Дзюба и Александр Ерохин.
У «оружейников» единственным голом в матче отметился Юрий Ковалев.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Благодаря этой победе «Зенит» набрал 16 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Арсенал» с пятью баллами остался на 14-й строчке.
РПЛ. 7-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 3:1
Голы: 1:0 — Мостовой — 25, 2:0 — Дзюба — 31, 2:1 — Ковалев — 60, 3:1 — Ерохин — 89