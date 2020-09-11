Тедеско хочет отправиться со «Спартаком» в Сибирь

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, в какое бы место он хотел отправиться в поход для сплочения коллектива. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобные методы исповедовал в своей карьере известный специалист Мартин Шмидт.

«Я бы посетил Сибирь. Видел много документальных фильмов, хотел бы однажды туда отправиться.

Трехдневные вылазки на природу использовал Мартин Шмидт, футболисты их ненавидели», — сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бразилии Неймар объявил о возвращении в общую тренировочную группу «Пари Сен-Жермен».