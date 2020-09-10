«Локомотив» может вернуть Кварацхелию за €15 млн

Московский «Локомотив»заинтересован в приобретении полузащитника казанского «Рубина» и сборной Грузии Хввичи Кварацхелии. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

По информации источника, руководство «железнодорожников» готово предложить татарскому клубу около €15 млн за 19-летнего хавбека, который покинул стан красно-зеленых в 2019 году бесплатно.

Отмечается, что Кварацхелия доволен жизнью в Казани и взаимодействием с главным тренером Леонидом Слуцким, при котором он стал незаменимым игроком стартового состава.

Действующий контракт Хвичи с «Рубином» рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном продолжении сотрудничества с полузащитником сборной России Далером Кузяевым.