Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко перенес операцию на плече

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко перенес новую операцию на левом плече. Об этом в своем Twitter сообщает известный североамериканский журналист Энди Стрикленд.

По данным источника, операция прошла успешно и без проблем. Процедура прошла в медицинском центре в городе Эдвардс, штат Колорадо, США.

Ранее сообщалось, что срок восстановления составит минимум пять месяцев. Ожидается, что к тренировкам Тарасенко приступит в начале 2021 года.

Для российского форварда эта операция на плече станет уже третьей. Из-за рецидива травмы форвард «Сент-Луиса» пропустил почти весь сезон-2019/20, сыграв только десять матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и четыре матча в плей-офф, суммарно забросив три шайбы и отдав восемь результативных передач.

