Поветкин: Путин — сильный человек, он все правильно делает

Временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин рассказал, как относится к политике президента России Владимира Путина.

41-летний боксер отметил, что никогда не задумывался о переезде за границу.

«Я считаю, что Путин — сильный, серьезный человек. Он все правильно делает. У меня были случаи в начале карьеры, когда меня звали в Австралию, Германию, Америку. Но я отказался, потому что, во-первых, я люблю Россию и хочу здесь жить и буду здесь жить всегда, однозначно. Когда рассказывают, что за границей так хорошо — да вы ничего не знаете, вы там не жили. Вот Америка — там на улицах люди спят, о чем тут можно говорить? Или встречаешь наших, которые там уже живут — на глазах чуть ли не слезы: «Как там в России? Как там все?» Конечно, видно, что скучают. Где родился, там и пригодился», — произнес спортсмен в интервью YouTube-каналу Metametrica.

Ранее Поветкин высказался о протестах в Белоруссии.