ЦСКА обыграл «Арсенал» в товарищеском матче

Московский ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче.

Встреча состоялась в Москве на «ВЭБ Арене» в закрытом режиме и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил 21-летний аргентинский нападающий Адольфо Гаич, поразивший ворота оппонентов на 90-й минуте.

Напомним, что следующую игру в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Виктора Гончаренко проведут в воскресенье, 13 сентября, против столичного «Спартака», лидирующего в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником мадридского «Реала» Серхио Регилоном.