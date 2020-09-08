Перотти не перейдет в «Спартак»

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти не перейдет в московский «Спартак». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, агент футболиста Габриэле Джуффрида отклонил предложение красно-белых из-за неудовлетворительных условий.

Отмечается, что на столе Перотти также лежит предложение от стамбульского «Фенербахче».

Напомним, что в минувшем сезоне хавбек провел 26 игр, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес высказался о полузащитнике «сливочных» Эдене Азаре.