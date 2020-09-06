Гасли стал победителем Гран-при Италии
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли стал победителем Гран-при Италии «Формулы-1».
Вторым стал испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнц. Третье место занял канадец Лэнс Стролл из «Рейсинг Поинт».
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал девятым.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию на Гран-при Италии «Формулы-1».
«Формула-1». Гран-при Италии. Гонка
1. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 53 круга;
2. Карлос Сайнс-младший («Макларен»);
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)...
9. Даниил Квят («Альфа Таури»).