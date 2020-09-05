Мутко рассказал о разговоре с Путиным после поражения сборной со счетом 1:7

Экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным после разгромного поражения от португальцев со счетом 1:7, передает «Матч ТВ».

Встреча состоялась в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2006 года.

«Президент вызвал меня и спросил: «Что это было?» Мы обсудили, почему россияне не могут выиграть. Я рассказал Путину о перспективах нашего футбола», — сказал Мутко.

Напомним, Россия не смогла квалифицироваться на мировое первенство. Победителем турнира стала сборная Италии, обыграв в финале французов.



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