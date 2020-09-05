Мутко раскрыл детали дружбы с Федуном

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высказался о своих взаимоотношениях с владельцем футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонидом Федуном. Его слова передает «Матч ТВ».

По его мнению, слова функционера о снятии с чемпионата после некачественной работы судей в матче первого тура против «Сочи» были сказаны на эмоциях.

«Мы дружим давно, и я знаю, что Федун по-своему любит «Спартак», все в него вкладывает. Но мне кажется, что надо более четко выражать, что ты хочешь.

Я ему всегда говорил, что «Спартак» — особый клуб, как и «Зенит», — сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил причину игры по схеме с пятью защитниками.