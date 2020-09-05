Экс-игрок сборной Германии обвинен в распространении детской порнографии

Прокуратура Дюссельдорфа предъявила прославленному экс-защитнику дортмундской «Боруссии», «Реала» и национальной команды Германии Кристофу Метцельдеру официальные обвинения в распространении детской порнографии.

Об этом информирует Bild.

Напомним, что 4 сентября немецкие следователи объявили, что на мобильном телефоне бывшего футболиста обнаружилось 297 файлов с детской и юношеской порнографией.

До этого в правоохранительные органы обращалась экс-возлюбленная спортсмена: девушка показала полиции 15 фотографий с детской порнографией, которые, по ее показаниям, Метцельдер переслал ей через WhatsApp.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для фанатов ЦСКА от 7 до 13 лет тюрьмы.