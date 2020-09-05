Экс-игрок сборной Германии обвинен в распространении детской порнографии
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Прокуратура Дюссельдорфа предъявила прославленному экс-защитнику дортмундской «Боруссии», «Реала» и национальной команды Германии Кристофу Метцельдеру официальные обвинения в распространении детской порнографии.
Об этом информирует Bild.
Напомним, что 4 сентября немецкие следователи объявили, что на мобильном телефоне бывшего футболиста обнаружилось 297 файлов с детской и юношеской порнографией.
До этого в правоохранительные органы обращалась экс-возлюбленная спортсмена: девушка показала полиции 15 фотографий с детской порнографией, которые, по ее показаниям, Метцельдер переслал ей через WhatsApp.
Ранее сообщалось, что прокурор запросил для фанатов ЦСКА от 7 до 13 лет тюрьмы.