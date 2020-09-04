Барриос: я счастлив в «Зените» и в Санкт-Петербурге

Футболист петербургского «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал слухи о том, что он хочет покинуть команду, передает ТАСС.

«Я счастлив в «Зените» и в Санкт-Петербурге. Я полностью сконцентрирован на том, чтобы завоевать еще больше трофеев и отлично выступить в Лиге чемпионов с этим клубом», — сказал игрок.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают второе место, набрав 13 очков.



Ранее в «Зените» отреагировали на информацию о возможном переходе Хедиры.