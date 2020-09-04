Вратарь сборной Франции заразился коронавирусом

Вратарь сборной Франции Стив Манданда покинул расположение национальной команды в преддверии матчей Лиги наций против Швеции и Хорватии.

Как сообщила Федерация футбола Франции на своем сайте, отъезд футболиста связан с тем, что его тест на коронавирус, сделанный 2 сентября, дал положительную реакцию. Таким образом, голкипер не сможет принять участие в ближайших играх «трехцветных».

В июле стало известно, что Манданда был одним из футболистом «Марселя», заразившихся опасной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» выявлено три новых случая заражения коронавирусом.