Джикия назвал причину лидерства «Спартака» в РПЛ

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия назвал причину лидерства своей команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «КП».

По его словам, в межсезонье красно-белые сбросили весь негатив и начали работу с чистого листа.

«Психология. Нас Доменико собрал и сказал, чтобы мы забыли прошлый сезон и стали думать только о будущем. И сейчас мы словно вздохнули заново. Но на самом деле я не согласен с посылом, что состав стал слабее», — сказал Джикия.

Ранее сообщалось, что экс-футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни поделился ожиданиями от игры Александра Кокорина в московском «Спартаке»