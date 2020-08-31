Боярский — о болельщиках «Спартака»: рано пташечка запела, как бы кошечка не съела

Актер Михаил Боярский прокомментировал итоги матча петербургского «Зенита» против московского «Локомотива», передает «Чемпионат.com».

«Локомотив» — «Зенит» — проходящая игра, особых эмоций не испытал. Все время выигрывать нельзя. Тем более играли не дома», — сказал Боярский.

Также артист отреагировал на то, что болельщики московского «Спартака» обрадовались данному результату, так как он помог красно-белым остаться на первой строчке в турнирной таблице.

«Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Рановато они ликуют. Еще рано о чем-то говорить, всё впереди», — отметил Боярский.

Ранее на фанатов «Зенита» напали в московской хинкальной.