Боярский — о болельщиках «Спартака»: рано пташечка запела, как бы кошечка не съела
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Актер Михаил Боярский прокомментировал итоги матча петербургского «Зенита» против московского «Локомотива», передает «Чемпионат.com».
«Локомотив» — «Зенит» — проходящая игра, особых эмоций не испытал. Все время выигрывать нельзя. Тем более играли не дома», — сказал Боярский.
Также артист отреагировал на то, что болельщики московского «Спартака» обрадовались данному результату, так как он помог красно-белым остаться на первой строчке в турнирной таблице.
«Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Рановато они ликуют. Еще рано о чем-то говорить, всё впереди», — отметил Боярский.