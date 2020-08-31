Дубль Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения «Далласу»

В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции 2020 года «Даллас Старз» оказался сильнее «Колорадо Эвеланш».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджер Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 5:4.

У победителей отличились Джон Клингберг, Радек Факса, Джейми Бенн, Роопе Хинтц и Денис Гурьянов.

В составе проигравшей команды заброшенными шайбами отметились Владислав Наместников, Кэйл Макар и Валерий Ничушкин, дважды поразивший ворота оппонентов.

После этой победы счет в серии стал 3:1 в техасского коллектива.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена в предстоящем сезоне провести выставочный матч в Израиле.