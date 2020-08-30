Косторной не разрешили перейти в академию Плющенко

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что переход чемпионки Европы Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко никто не разрешал.

«Никто ей перехода в другую школу не разрешил. А какие-то дополнительные санкции — это уже другой вопрос, я не готов к его обсуждению», — цитирует Лакерника «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что переход должен был быть совершен в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что Косторная пока не подавала документы на переход в академию Плющенко.