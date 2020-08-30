«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче шестого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После шести туров «Зенит» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургский клуб не смог обогнать лидирующий московский «Спартак» (14). В следующем матче сине-бело-голубые примут тульский «Арсенал»

«Локомотив» (8) располагается на седьмой строчке. В следующем туре клуб на выезде сыграет с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что между фанатами «Локомотива» и «Зенита» произошла стычка во время матча.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0