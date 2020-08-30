«Локомотив» и «Зенит» объявили составы на матч чемпионата России

Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Мостовой, Дзюба, Азмун, Малком.

Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После пятого тура столичный клуб расположился на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе семь очков. Петербургская команда идет на второй строчке, набрав 12 баллов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов пожелал удачи «Локомотиву» в матче с «Зенитом».