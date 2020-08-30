Гол Комарова помог «Айлендерс» выйти вперед в серии против «Филадельфии»
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В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции 2020 года «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».
Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтт Мартин, Лео Комаров и Андерс Ли.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Тайлер Питлик.
После этой победы счет в серии стал 2:1 в пользу островитян.
Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена в предстоящем сезоне провести выставочный матч в Израиле.