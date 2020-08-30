Гол Комарова помог «Айлендерс» выйти вперед в серии против «Филадельфии»

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции 2020 года «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».

Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтт Мартин, Лео Комаров и Андерс Ли.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Тайлер Питлик.

После этой победы счет в серии стал 2:1 в пользу островитян.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена в предстоящем сезоне провести выставочный матч в Израиле.