Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи».

Будогосский заявил, что не знает всех нюансов и обстоятельств дела.

«Если это правда, то мне искренне жаль, что такое произошло. Я очень хорошо знаю Еськова на протяжении многих лет, еще со времен, когда он учился в нашем центре, и знаю как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя», — цитирует Будогосского RT.

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования надеется, что в расследовании была допущена техническая ошибка.

Еськов работал на матче первого тура первенства страны между «Спартаком» и «Сочи». Встреча, прошедшая в столице России, завершилась вничью — 2:2. Команда гостей, уступавшая по ходу игры со счетом 0:2, избежала поражения благодаря двум голам с пенальти. В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что арбитры Василий Казарцев и Еськов успешно прошли проверку на детекторе лжи, однако первый был отстранен на неопределенный срок.

Ранее Еськов отреагировал на информацию о проваленной проверке на полиграфе.