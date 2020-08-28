Ганус отреагировал на увольнение из РУСАДА

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о своем увольнении.

Данное решение было принято общим собранием учредителей организации. Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал уволить Гануса из-за нарушений, которые выявили в ходе аудиторской проверки.

Бывший функционер заявил, что не согласен с результатами аудита.

«Ситуация — парадоксальная. Решение имеет свои мотивы, но главное — это не мотивы. Главное — какие оно будет иметь последствия для олимпийского и паралимпийского движения, для российского спорта», — цитирует Гануса «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что РУСАДА обратится к правоохранителям по деятельности Гануса.