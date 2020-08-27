«Арсенал» и «Ливерпуль» проведут акцию против расизма перед матчем за Суперкубок Англии, передает The Telegraph.

Отмечается, что игроки встанут на колено в знак поддержки борьбы с дискриминацией.

Встреча состоится 29 августа.

По итогам прошлого сезона «красные» стали чемпионами Англии, а «канониры» — обладателями национального Кубка.



Ранее Бенджамин Чилвел перешел из английского «Лестера» в лондонский «Челси».