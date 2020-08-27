«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по вопросу удаления Скопинцева в матче против «Зенита»

Александр Удальцов, начальник команды московского «Динамо» рассказал о том, что клуб обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по вопросу удаления Дмитрия Скопинцева в матче против петербургского «Зенита», передает «Чемпионат.com».

Бело-голубые победили со счетом 1:0.

«Мы считаем, что первоначально вынесенное до вмешательства VAR решение в виде желтой карточки — абсолютно верное», — сказал Удальцов.

Функционер надеется, что комиссия оперативно рассмотрит наше обращение, и Скопинцев сможет принять участие в ближайшей игре против «Уфы».

Ранее Антон Шунин призвал фанатов «Динамо» сильно не радоваться победе над «Зенитом».