Соболев уладил конфликт с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев уладил конфликт с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По информации источника, спартаковец созвонился с 32-летним капитаном национальной сборной России, после чего стороны разобрались в ситуации и полностью исчерпали конфликт.

О данном событии был оповещен главный тренер Станислав Черчесов, не вызвавший Соболева на сентябрьский сбор как раз из-за наличия разногласий с Дзюбой.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал процесс адаптации новичка красно-синих Бактиера Зайнутдинова.