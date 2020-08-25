Нойер — игрок недели в Лиге чемпионов

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Instagram.

34-летний немецкий вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности в финальном матче турнира и помог своей команде обыграть «Пари Сен-Жермен» с минимальным счетом.

По итогам голосования Нойер опередил своих одноклубников Тиаго Алькантару и Кингсли Комана, а также защитника парижан Маркиньоса.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк опубликовал в Instagram, посвященный своему одноклубнику Дмитрию Баринову