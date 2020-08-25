Наставник «Сочи» поделился мнением о травме Кокорина

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о повреждении нападающего Александра Кокорина.

Футболист выступал в сочинской команде во второй половине сезона-2019/20 в аренде, права на него принадлежали петербургскому «Зениту». В летнее трансферное окно 2020 года игрок перешел в московский «Спартак», однако дебютировать за команду пока не смог: на тренировке перед первым матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) он получил повреждение.

«Саша попал под другие нагрузки, и получил травму. Где-то промелькнуло, что икроножные мышцы, а это не быстрое восстановление и это требует достаточно длительного времени реабилитации. В «Сочи» у него никаких проблем не было», — заявил Федотов в эфире «Футбол России».

Ранее сообщалось, что Кокорин дебютирует за «Спартак» не раньше конца сентября.