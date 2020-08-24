«Тампа» проиграла «Бостону» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Бостон Брюинз» в первом матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. У проигравшей команды дублем отметился Виктор Хедман.
«Бостон» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Второй матч пройдет 26 августа.
Ранее сообщалось, что форвард «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф НХЛ.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восток. 1/2 финала. 1-й матч
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — «Бостон Брюинз» (Бостон, США) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
0:1 — Койл (Карло, Маршан) — 18:52
0:2 — Пастрняк (Крейчи, Крюг) — 24:34 (5x4)
0:3 — Маршан (Пастрняк, Бержерон) — 41:17
1:3 — Хедман (Пойнт, Палат) — 48:50
2:3 — Хедман (Шаттенкирк, Джонсон) — 58:46 (6x5)