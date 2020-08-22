«Ротор» уступил «Сочи» в матче чемпионата России
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Волгоградский «Ротор» уступил «Сочи» в матче чемпионата России.
Встреча завершилась со счетом 1:2.
В составе победителей дубль оформил Никита Бурмистров. За волгоградцев отличился Камиль Муллин.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Чемпионат России. 4-й тур
«Ротор» — «Сочи» — 1:2
Голы: 0:1 — Бурмистров, 21; 1:1 — Муллин, 52; 1:2 — Бурмистров, 59.
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