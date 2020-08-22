«Рубин» одолел ЦСКА в матче РПЛ
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Казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:2.
В составе «армейцев» отличился Никола Влашич. За «Рубин» точными ударами отметились Солтмурад Бакаев и Денис Макаров.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Чемпионат России. 4-й тур
ЦСКА — «Рубин» — 1:2
Голы: 0:1 — Бакаев, 37; 1:1 — Влашич, 39; 1:2 — Макаров, 90.
Ранее петербургский «Зенит» одолел «Тамбов» в матче РПЛ.