Известны все пары второго раунда Кубка Стэнли

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Стали известны все пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Восточная конференция. Полуфинал

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз».

Западная конференция. Полуфинал

«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс»
«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз».

Кубок Стэнли в нынешнем сезоне проводится в необычном формате: в плей-офф НХЛ попали 24 клуба, у которых на момент остановки регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса был наибольший процент выигранных матчей.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» вылетел из турнира.