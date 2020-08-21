Бывшего футболиста сборной России Романа Широкова обвинили в покушении на убийство

10 августа во время любительского матча игрок избил судью Никиту Данченкова, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью.

Адвокат потерпевшего Александр Островский заявил, что расценивает нападение как покушение на убийство.

«Мы проанализировали все телодвижения Широкова на видео и пришли к выводу, что в данном случае квалифицировать действия Романа следует как покушение на убийство из хулиганских побуждений», — приводит слова адвоката «Москва FM».

Островский отметил, что наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы с учетом того, что прежде футболист не был судим.

Ранее экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с нападением Широкова на судью.