«Реал» намерен в следующем году подписать Мбаппе

Мадридский «Реал» намерен в следующем году подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает As.

По информации источника, 21-летний француз отвергал несколько предложений от руководства действующих чемпионов Лиги 1, так как хочет попробовать свои силы в Примере.

Отмечается, что в стане парижан не хотят, чтобы Мбаппе ушел бесплатно после окончания трудового договора в 2022 году, поэтому готовы рассмотреть вариант с его продажей в 2021 году.

Ранее сообщалось, что форвард «Марселя» и сборной Франции Димитри Пайет заразился коронавирусом.