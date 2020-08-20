Бышовец сравнил Роналду и Месси

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, португалец сконцентрирован на совершении атак своей команды, в то время как аргентинец больше заточен на созидательную игру.

Бышовец провел аналогичную параллель между экс-игроком «Зенита» Халком и полузащитником Малкомом, который уже второй сезон выступает за сине-бело-голубых. Специалист отметил, то Халк больше напоминает Роналду, а Малком — Месси.

Ранее сообщалось, что бразильский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва может продолжить карьеру в лондонском «Челси».