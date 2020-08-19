Главный тренер «Зенита» Семак раскритиковал лимит на легионеров

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак раскритиковал лимит на легионеров, передает «Чемпионат.com».

«О лимите говорил много раз. Для меня это зло. Есть плюс, что не надо ломать голову, кого из иностранцев выпускать. Но все равно я противник лимита, который мешает нашему футболу», — сказал Семак.

Напомним, 19 августа сине-бело-голубые обыграли московский ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).



Ранее «Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.