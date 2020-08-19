Малком высказался о целях «Зенита» на сезон РПЛ

Полузащитник петербургского «Зенита» Малком высказался о целях клуба на сезон. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, конкуренция в Российской премьер-лиге (РПЛ) никуда не делать, поэтому сине-бело-голубым для защиты чемпионского титула придется приложить максимальное количество усилий.

Также южноамериканец отметил, что важно не терять концентрации на протяжении всего розыгрыша первенства для того, чтобы набрать максимум очков и выиграть Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20.