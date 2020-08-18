«Сент-Луис» без Тарасенко обыграл «Ванкувер» и сравнял счет в серии
«Сент-Луис Блюз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» во четвертом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Райан О'Райлли, также отличился Алекс Пьетранджело. У проигравшей команды шайбу забросил Джей Ти Миллер.
Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко пропустил встречу по игровым причинам.
«Сент-Луис» сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятая встреча пройдет 19 августа.
Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» проиграла «Бостон Брюинз».
НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. 1/4 финала. 4-й матч
«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
0:1 — О'Райлли (Пьетранджело) — 16:43 (5x4)
1:1 — Миллер (Эдлер) — 20:40
1:2 — О'Райлли (Перрон) — 26:52
1:3 — Пьетранджело (О'Райлли, Перрон) — 35:47 (5x3)