«Интер» разгромил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы

Миланский «Интер» нанес разгромное поражение донецкому «Шахтеру» в матче 1/2 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Дюссельдорфе при пустых трибунах, завершилась со счетом 5:0 в пользу итальянской команды. В составе победителей дубли оформили Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, также отличился Данило Д'Амброзио.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале «Интер» встретится с «Севильей», которая днем ранее переиграла «Манчестер Юнайтед» — 2:1. Матч пройдет 21 августа в Кельне.

Ранее «Интер» и «Шахтер» объявили составы на полуфинальный матч Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. 1/2 финала

«Интер» (Милан, Италия) — «Шахтер» (Донецк, Украина) — 5:0

Голы: 1:0 — Мартинес, 19; 2:0 — Д'Амброзио, 64; 3:0 — Мартинес, 74; 4:0 — Лукаку, 78; 5:0 — Лукаку, 83.